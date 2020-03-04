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立院聯席委員會爆棚 清場、開窗防新冠肺炎

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
立法院聯席會今天討論中央政府特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例預算案，由於會場人數達二百人以上，加上出席的人員包括政府各部會首長，立委要求大部份列席人員離開會場，並打開窗戶通風，以防感染的風險。記者邱德祥／攝影
立法院聯席會今天討論中央政府特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例預算案，由於會場人數達二百人以上，加上出席的人員包括政府各部會首長，立委要求大部份列席人員離開會場，並打開窗戶通風，以防感染的風險。記者邱德祥／攝影

立法院聯席委員會今天討論中央政府特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例預算案，由於會場人數達二百人以上，加上出席的人員包括政府各部會首長，立委要求大部份列席人員離開會場，並打開窗戶通風，以防感染的風險。

【中央社／台北4日電】

為防堵新冠肺炎疫情，立法院開會時準備各項防疫措施。除了官員、立委出入立法院要量體溫，會議室也打開窗戶，讓開會時空氣流通；內政、財政等委員會甚至準備消毒過的無線麥克風，讓立委可以放心質詢。

立法院法定會期每年兩次，從2月至5月底及9月至12月底，開會時官員、立委、媒體人來人往，萬一有人感染新冠肺炎，恐成為防疫破口。

立法院2月21日開議後，就展開各項防疫措施，如在入口進出時要量體溫，並放置紅外線熱像儀，監控進入人員體溫。

立法院本週各委員會陸續開會，許多會議室原本都是開中央空調的密閉空間，今天開始也都打開窗戶，讓空氣流通；會議室外也放置酒精噴霧，讓出入的官員、立委能夠消毒。

立委質詢時多半會使用質詢台上的直立式麥克風，但為避免重複使用造成感染風險，有委員會特別準備無線麥克風讓立委使用。內政委員會召集委員陳玉珍表示，委員會有準備8支消毒過的無線麥克風，讓立委質詢時不必用質詢台上的麥克風。

此外，立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（民國109年1月15日至110年6月30日）」。

財政委員會聯席會議每20分鐘換一次麥克風，輪換使用其他麥克風，換下的麥克風也隨即進行消毒。

而國民黨立委林德福質詢前表示，衛生福利部部長陳時中說過，希望盡量避免大型集會活動，但今天的會議室擠進至少200人，是否能夠讓一些行政部門的人員先行離開，或是到其他會議室。

會議主席、財政委員會召集委員莊瑞雄說，今天共有15個部會列席，相關機關單位主管留下，其他如聯絡人等，戴著口罩等待也很辛苦，能離開盡量離開，立法院另外有開放其他會議室，也可以轉到其他會議室等候，如有需要再回來會場。隨後，現場有部分行政部門人員離開會議室。

立法院聯席會今天討論中央政府特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例預算案，由於會場人數達二百人以上，加上出席的人員包括政府各部會首長，立委要求大部份列席人員離開會場，並打開窗戶通風，以防感染的風險。記者邱德祥／攝影
立法院聯席會今天討論中央政府特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例預算案，由於會場人數達二百人以上，加上出席的人員包括政府各部會首長，立委要求大部份列席人員離開會場，並打開窗戶通風，以防感染的風險。記者邱德祥／攝影
立法院聯席會今天討論中央政府特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例預算案，由於會場人數達二百人以上，加上出席的人員包括政府各部會首長，立委要求大部份列席人員離開會場，並打開窗戶通風，以防感染的風險，身兼防疫指官的衛福部長陳時中進場時也被大批媒體包圍採訪。記者邱德祥／攝影
立法院聯席會今天討論中央政府特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例預算案，由於會場人數達二百人以上，加上出席的人員包括政府各部會首長，立委要求大部份列席人員離開會場，並打開窗戶通風，以防感染的風險，身兼防疫指官的衛福部長陳時中進場時也被大批媒體包圍採訪。記者邱德祥／攝影

立法院 肺炎

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