訪雲林西瓜農有感 朱立倫：國民黨要像蔣經國自我改造
雲林縣「西瓜大王」許東水在西螺大橋旁賣西瓜50餘年，他的西瓜店老主顧遍及全台，前總統蔣經國還曾2度造訪；新北市前市長朱立倫拜訪許東水時，提及這段往事，也讓朱立倫有感而發，在臉書寫道「國民黨要改革，得學蔣經國自我改造、加速改革，才有未來！」
朱立倫說，經國先生近五十年前的一次低調光顧，讓賣了一輩子西瓜的許阿伯終生難忘。親民愛民，為農民解決當時農民使用的拼裝車合法問題，讓當地老農民感念地稱當年開的是「經國牌」農用拼裝車。
朱立倫表示，走過半世紀，國民黨後人們似乎忘了經國先生一生為中華民國、為台灣付出的幾項堅持。這些都是我們自我改造必須要做的。
他說，經國先生一生堅持民主自由的立場，捍衛中華民國、親美反共是最基本的路線；經國先生培育了大量優秀年輕人才為國所用，奠定了台灣經濟奇蹟的基礎；經國先生的清廉、勤政、愛民更是至今不分藍綠對他的最高評價。
最後朱立倫強調，國民黨要改革，至少要記住經國先生的幾項堅持，自我改造、加速改革，才有未來！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言