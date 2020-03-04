訪雲林西瓜農有感 朱立倫：國民黨要像蔣經國自我改造

雲林縣「西瓜大王」許東水在西螺大橋旁賣西瓜50餘年，他的西瓜店老主顧遍及全台，前總統蔣經國還曾2度造訪；新北市前市長朱立倫拜訪許東水時，提及這段往事，也讓朱立倫有感而發，在臉書寫道「國民黨要改革，得學蔣經國自我改造、加速改革，才有未來！」

朱立倫說，經國先生近五十年前的一次低調光顧，讓賣了一輩子西瓜的許阿伯終生難忘。親民愛民，為農民解決當時農民使用的拼裝車合法問題，讓當地老農民感念地稱當年開的是「經國牌」農用拼裝車。

朱立倫表示，走過半世紀，國民黨後人們似乎忘了經國先生一生為中華民國、為台灣付出的幾項堅持。這些都是我們自我改造必須要做的。

他說，經國先生一生堅持民主自由的立場，捍衛中華民國、親美反共是最基本的路線；經國先生培育了大量優秀年輕人才為國所用，奠定了台灣經濟奇蹟的基礎；經國先生的清廉、勤政、愛民更是至今不分藍綠對他的最高評價。