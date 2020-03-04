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退輔會：各榮家增設隔離室管制自中港澳等疫區返台者

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管財團法人榮民榮眷基金會109年度預算書案，由副主委李文忠率官員列席備詢。民進黨立委羅致政關切退輔會是否有參加中央疫情指揮中心的編組，榮家、榮總與事業單位農場等，涉及群聚，是否備妥防疫措施？圖／擷取自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管財團法人榮民榮眷基金會109年度預算書案，由副主委李文忠率官員列席備詢。民進黨立委羅致政關切退輔會是否有參加中央疫情指揮中心的編組，榮家、榮總與事業單位農場等，涉及群聚，是否備妥防疫措施？圖／擷取自立法院直播畫面

退輔會今天表示，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情管制，各榮家目前增設有「隔離室」，針對中港澳等疫區返台的住民進行管制；而有眷者與照服員自疫區返台者，則須在外經14天隔離，才能進入榮家。

立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管財團法人榮民榮眷基金會109年度預算書案，由副主委李文忠率官員列席備詢。民進黨立委羅致政關切退輔會是否有參加中央疫情指揮中心的編組，榮家、榮總與事業單位農場等，涉及群聚感染風險，是否備妥相關防疫措施？

李文忠表示，退輔會是中央防疫編組成員之一。而退輔會業管官員表示，退輔會所屬包括清境等各農場，目前針對防疫已進行量測體溫與動線規劃，目前所有入園與進入賓館者，全面量測體溫，提供洗手液等，住房也每天消毒。而目前各農場遊客人數下降，山上相對空曠，因此退輔會未限縮遊客人數。

至於榮家防疫部分，退輔會表示，榮家已管制中港澳等疫區返台的住民，包括陸配、新住民與委外人員；單身者榮民自疫區返台無症狀者，則須在榮家增設的隔離室進行14天隔離；有眷者與照服員，則須在外經14天隔離，才能進入榮家。

退輔會 疫情 榮民

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