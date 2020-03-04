李文忠：全力爭取退役上校子女教育補助費520前恢復

退輔會副主委李文忠上午在立法院證實，針對遭到取消的退伍上校子女教育補助費，經退輔會向行政院與總統府爭取，希望能在今年5月20日新任總統就職前，爭取恢復發放，「相信我們會達成」。

立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管財團法人榮民榮眷基金會109年度預算書案，由李文忠率官員列席備詢。國民黨立委呂玉玲質詢指出，針對退役上校子女補助費，退輔會主委馮世寬曾允諾恢復，且稱任主委後將自力推動恢復。她詢問李文忠此案態度如何？

李文忠答詢表示，退輔會前後三任主委都非常關心此事，「百分之百支持」恢復，因為不能懲罰上校。但退輔會向人事總處爭取時，政府立場始終表達公教人員是月退2萬5千元以下才有這筆補助。

李文忠進一步表示，退輔會在選舉前，曾與國防部等單位開會，研討如何向行政院及總統府爭取這筆預算，也曾極力向行政部門爭取恢復，而退輔會今希望在疫情防治一段落後，在520前後爭取到。李文忠說，此案恢復有相當的困難，「但相信我們會達成」。

呂玉玲說，希望退輔會主委馮世寬能按承諾推動此案恢復，副主委李文忠妥善輔助此事，「一言既出，駟馬難追」，以保障榮民權益。