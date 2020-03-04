雙重國籍入境成漏洞？ 徐國勇：指紋一刷即知

新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委林思銘今上午質詢時提到，持雙重國籍從其他國家入境台灣者，是否成為防疫漏洞？內政部長徐國勇答詢表示，移民署在入境查驗時為了嚴格篩濾外來人口旅遊史，已經暫停使用自動查驗通關系統，在人工通關窗口，指紋一跑，馬上會知道其旅遊史，也會建檔註記。

徐國勇今天赴立法院，就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」提出專題報告並備詢。

徐國勇說，具雙重國籍民眾，若持他國護照由其他國家入境，除了禁止自動通關，入境後移民官也要從護照出入境戳章、察顏觀色等各方面去判斷，出入境戳章也都有相關日期。

林思銘追問，部分免簽證國家在護照蓋出入境戳章，不一定經過順序，海關仍會花時間翻閱？徐答，還是要處理，相信移民官都會落實，尤其受疫情影響，入境人數減少很多，目前未聽說旅客因大排長龍有所抱怨。

此外，有關外籍生返台就學，若曾到中、港、澳須經居家檢疫，林思銘詢問，若是在外租房的外籍生，是否難以追蹤？徐國勇表示，一樣會進行相關追蹤；民政司長林清淇表示，已和教育部協調，居家檢疫名單比對後，凡是學校學生，無論住校內或校外，由學校負責關懷。