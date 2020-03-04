疫苗快篩研發預算僅9000萬 藍委：10億成立科技國家隊

新冠肺炎疫情持續增溫，但國民黨立委林奕華指出，科技部在防疫特別預算只編9000萬元，根本不夠，要求科技部從今年度「科技會報跨部會署計畫」的16億預算中「匡10億」，打造「科技國家隊」研發肺炎疫苗、快篩試劑。對此，科技部長陳良基表示，將提議指揮中心專案小組討論。

立法院今天召開教育及文化委員會，陳良基列席報告業務概況。林奕華表示，新冠肺炎防疫已是第一要務，但她在網上搜尋「科技防疫」，卻沒一項與科技部有關，中央流行疫情指揮中心召開記者會，也不曾見過科技部與會。

林奕華表示，目前科技部有編列一筆9000萬元特別預算，用來研發疫苗、快篩試劑，但對比其他如「台灣重要新興感染症研究」列出3.75億元預算，「9000萬明顯不夠」。

林奕華表示，台灣目前已發生院內感染、零星社區感染，若疫情持續擴大，將需要大量快篩試劑、疫苗等，科技部應增加相關預算。

財源方面，林奕華建議從「科技會報跨部會署計畫」16億預算「匡10億」，打造「科技國家隊」，補助中研院、學校或民間研究團隊，研發肺炎疫苗、快篩試劑，若成功，將可提升我國國際醫療影響力。

林奕華也建議，科技部應加強「科技防疫」。目前人工智慧科技發展進步，已有機器人可以在家裡做管家，如今國內發生院內感染，可以機器人替代醫療人員量額溫、送藥、遞餐，舒緩醫院缺工。

對此，陳良基表示，相關提議將帶進指揮中心專案小組討論，承諾一周內回應。