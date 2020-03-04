賴品妤立院首亮相 籲三大科學園區加強防疫

民進黨新科立委賴品妤今天在立法院首次亮相，質詢科技部。她提出，國內三大科學園區占全台產值15％，從業人員約28萬人，但防疫措施卻相當基礎，應該加強。對此，科技部長陳良基表示，三大科學園區已成立防疫應變小組，符合指揮中心標準。

立法院今天召開教育及文化委員會，科技部長陳良基列席報告業務概況。

賴品妤表示，國內三大科學園區一年產值2.4兆元，園區從業人員數十萬人，外國客戶、廠商在園內來來去去，「整個科學園區風險不亞於繁華商業區」，但她調查園區防疫，大多是基礎防疫措施，比起鄰近國家如南韓，防疫措施遠不足夠。

陳良基表示，三大科學園區已成立應變小組，著力科技產業防疫。我國高科技產業都經歷過SARS，有充足防疫經驗，各園區目前防疫紮實，生產情形也完全正常，也每天向指揮中心回報狀況。但他也說，科學園區防疫措施會配合指揮中心動態調整。