為何認為自己會贏？ 江啟臣：大刀闊斧改革的聲音不斷
國民黨主席候選人江啟臣上午接受廣播專訪，表示自己可以贏得這次黨主席選舉。江啟臣會後受訪表示，許多基層黨員希望中生代出來扛這個責任、團結各個世代，為國民黨進行一場大刀闊斧的改革，所以即便有疫情影響，「我還是有信心可以贏得這個選舉」。
江啟臣說，認為會贏得黨主席選舉，除了自己的感覺告訴他外，這段時間在基層黨員的感受到很多人給他加油鼓勵，但重點是期待國民黨能夠改變，希望能與過去有所不同。
江啟臣表示，不少人向他表示，希望中生代出來扛起這個責任、團結各個世代，為國民黨進行一場大刀闊斧的改革，這是自他參選以來一直都有的聲音，所以即便有疫情影響，他還是有信心可以贏得這個選舉。
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