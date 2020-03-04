江啟臣要求黨中央徹查黑函 「不要讓人看不起黨內民主」

國民黨主席補選，周末即將投票。候選人江啟臣表示，近來在基層出現一份抹黑文宣，他在今天將正式向選監小組遞送檢舉函，要求黨中央徹查，並今日內必須明確表態，他也會採取必要的法律手段，「你(黨中央)對這樣的文宣容許嗎？默許嗎？還是你沒有態度？對這樣黨內選舉發這種文宣造謠都視而不見，選舉還要辦嗎？」

江啟臣上午在立院受訪，出示國民黨內line群組以及眷村內流傳一份抹黑文宣。他表示，雖然是黨內選舉，已經嚴重違反黨章、違反黨主席補選規定，也違反刑法第310條規定，他要求黨中央務必要嚴正看待，對這樣的不實抹黑造謠徹查，他也會採取必要的法律手段。他們團隊今天會將檢舉函與相關事證，正式遞送黨中央選監小組，要求黨中央徹查。黨中央必須要有一個態度，否則黨內民主就被不具名抹黑造謠文宣破壞影響選舉公平性。

江啟臣舉例，文宣中對他提到中華民國是獨立國家，指他同意蔡英文總統說法，不只他這麼說，前總統馬英九也說過，說他同意蔡英文總統，不如說蔡英文總統同意前總統馬英九的說法；此外，他說台灣優先變成台獨優先，「天啊 台灣優先有錯嗎？」他反過來質疑，可以這樣抹黑造謠扭曲，不是中共同路人是誰？

是否是對手陣營所為？江啟臣表示，他不知道，不會做沒有證據的指控，也不會像黑函文宣用隱射的方式。他說，有種站出來正面、對決，但不要抹黑造謠，這在民主國家包括黨內民主，都不能接受，國民黨要改革從這裡開始、這裡做給人看，不要讓人看不起黨內民主。