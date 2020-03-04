日韓網友喊交換總統、部長 林俊憲：在野黨可送他們

民進黨立委林俊憲今天接受周玉蔻廣播專訪，提到新冠肺炎疫情防疫，林俊憲說，行政院長蘇貞昌這次防疫決策非常好，包括下令禁止口罩出口、下令國家自己生產口罩。甚至中央防疫，部會的幾個阿北也都表現太好，包括衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津。另外蘇貞昌、副院長陳其邁也充分授權。

林俊憲說，現在連日本韓國都派人來學習台灣防疫的步驟、決策，還有日本、韓國人民說要跟我們換部長、換總統，林俊憲說，「我們不要，但在野黨可以換給，可以送他們，你要送你。」

林俊憲說，當初禁止口罩出口時，許多人罵蘇揆、還有藝人罵粗口，連國民黨也罵蘇，不過現在全世界都要跟進自己生產口罩，蘇貞昌的決定，是非常重要、正確的決策。

林俊憲也提到，這次在野的國民黨有一點做錯，就是當國家重大災難時，本當執政黨最危險，因決策都一定會有人不滿意，但這次卻相反，在野黨先倒，林俊憲說，國民黨應該要更早喊出「口罩不能出口」，更早喊「從中國回來的要從嚴」。

林俊憲也提到，先前國民黨喊出應由里長發口罩，要鄰里長發口罩是不對的，因為口罩不夠，若一個里長只能有三百片口罩發，里長發要先發給誰？要害死里長？政府的口罩政策非常正確。