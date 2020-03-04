江啟臣遭文宣扭曲 黨中央受理調查：別再抹黑和轉傳

國民黨主席候選人、立委江啟臣昨天公布一份超抹黑的政見文宣，內容不僅指他是隱性台獨，對於黃復興黨部的政見更直接顯示「空白」。江今天接受廣播專訪，要求背後抹黑影武者站出來，並要求黨中央處理、表態；黨中央表示將著手調查，並呼籲不要再出現抹黑文宣並轉傳。

黨中央表示，對於候選人提出的檢舉內容會受理調查。黨中央也呼籲不要再出現抹黑文宣，並提醒黨員若有收到類似文宣，不要再做轉傳。

江啟臣表示，這份抹黑文宣從上周就在流傳，有基層黨員看不下去主動拿來給他，才發現自己的政見都被扭曲。江啟臣說，這種抹黑造謠絕對不可取，有害未來黨的團結，黨內要競爭但不是互相鬥爭，「到底誰做的，請你站出來」。

對於文宣內容將他的台灣優先簡化為台獨優先，對於黃復興的政見呈現空白。江啟臣表示，這份文宣指他是隱性台獨，這種攻擊的話術，等同中共同路人的思考，拿對岸分化台灣內部團結的作法；對於黃復興他強調自己從頭到尾都有公開說法，就是黃復興一直都是國民黨最重要的資產。

江啟臣說，他去黃復興黨部舉辦座談，他們都很專心在聽，而且都待上一兩個小時，甚至八、九十歲的老伯伯都站起來發問，希望年輕人要出來，要扛起責任好好幹，這樣對黨愛之深責之切的心情跟本是以黨為家，所以國民黨在改革的道路上是必須把黃復興視為「改革的夥伴，而不是改革的對象」，不是像外界那樣的二分法去看他們。