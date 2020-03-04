擬修健保法 林俊憲：我就是針對黃安，讓不公平更清楚

民進黨立委林俊憲擬提案修《全民健康保險法》「黃安條款」。林俊憲今天說，他上屆期已經提案過修法，當時黃安還隔空寫臉文叫罵，但衛環委員會上屆並沒排審，可能是法案比較多。目前連署狀況，已經有很多立委表達想共同提案。林說，他的連署人數夠，不需要國民黨立委也來連署。

對於這次的修法被稱為是黃安條款。林俊憲說，「有人說，我是針對黃安，我承認，就是針對你 (黃安)，讓這個不公平讓我們看得更清楚。」

林俊憲也透露，他昨天與健保署的官員討論修法，連健保署官員都贊同修法，官員也認為不公平，甚至官員還想到另外漏洞，可能用眷屬依親來逃避，黃安也想到這一招，「依親他太太，這也都是黃安告訴我們的。」

至於「小明們」，林俊憲說，這是行政命令與《健保法》母法無關，但小明們是在馬英九政府時代，開放依親的這個大門。

林俊憲也提到，提案修法是基於不公平，目前健保認定一年在台灣沒住滿183天，視同長期居留國外，加上無雇主、無繳稅，都歸類在最低保費，連黃安都說，自己收入好幾千萬，不過健保費卻每個月只要繳749元，政府還幫他繳1300元，這樣合理嗎？健保精神不應該是這樣。

林俊憲也說，若健保準備金過低，就可能要調高保費，明年就可能準備金不足，但蘇貞昌昨天說，目前沒有調漲計畫，但若不漲健保費，政府就要承受財務壓力。他不是要排斥住在國外的台灣人，而是比照國人有保費的級距表，海外的台灣人也要來申報收入。他也有這在海外的朋友，願意多繳一點保費，目前辦公室接到的電話，大部分都支持，收入高就多繳一點保費。