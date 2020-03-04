防失聯移工成破口 徐國勇：研議「擴大自行到案」專案

新冠肺炎疫情延續，內政部長徐國勇今天指出，內政部正研擬「查處逾期停（居）留外來人口為疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎列管對象作業程序」，近日將儘速函頒專勤隊知照。並研議規畫「擴大自行到案」專案，近期將與勞動部共同研議更具誘因的「擴大自行到案」專案，鼓勵失聯移工踴躍自行到案。

徐國勇今天赴立法院，就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」提出專題報告並備詢。

針對疑似感染新冠肺炎的失聯移工，徐國勇表示，移民署除配合中央流行疫情指揮中心執行查處，同時加強對移工防疫衛教宣導；另為確保移民署外勤人員執勤安全，已購置及配發個人防護設備（N95口罩、面罩、手套、防護衣、髮帽、鞋套各150份，以及連身防護衣25套），供專勤隊查緝時使用，後續仍將持續充實各項防疫用品。

報告指出，內政部將訂定「收容所防治嚴重特殊傳染性肺炎作業程序」，律定受收容人入所及收容期間的防疫作為，以達防治病媒傳播及受收容人相互傳染之功效。

徐國勇表示，目前防疫期間查處到案對象，移民署各專勤隊均進行測量體溫等初步防疫作為，到案對象若有發燒情形，立即派員協助戒護就醫；經醫師診療為非確診對象者，則送大型收容所暫予隔離收容，觀察身體狀況，以有效防治病毒傳播。

在居家檢疫方面，徐國勇指出，目前居家檢疫對象為具中港澳、韓國、義大利、伊朗等地旅遊史者，截至3月2日，全國民政體系關懷人數累計3萬6599人。針對居家檢疫失聯者，民政司會視失聯者資料情況，必要時請疾管署、移民署、戶政司等比對查詢後，將失聯者造冊，透過警政署請各地方警察局協尋與回報協尋結果。

徐國勇表示，執行人員透過電訪、調閱監視器等方式協尋，執勤時配戴口罩等防護裝備，以維護執勤安全，截至3月2日止，警政署協尋失聯者累計667人，均能在最短時間尋獲並通報。