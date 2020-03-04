滯留湖北台胞擬告蔡政府 徐國勇：他們不會贏

滯留湖北一千多名台灣民眾等不到包機回家，最近傳出擬委律師，跨海提告蔡英文政府違憲，限制人身自由，剝奪讓他們有回家權利。對此，內政部長徐國勇今上午受訪時表示，憲法第23條四個要件都合乎因防疫所需、導致人民所受到的自由限制，他們要告政府，「我認為他們不會贏」。

內政部長徐國勇今天赴立法院，就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」提出專題報告並備詢。

針對中央流行疫情指揮中心要求，從湖北返台者一律集中隔離檢疫，移民署已對1690名滯留台人註記，民航局也發函給各航空公司要求除了專案包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。

徐國勇受訪時表示，若用橫濱模式返台沒有問題，「現在是卡在中國，不是我們的問題」，希望台商同胞要了解，政府愛護他們的立場，希望接回他們的立場沒有任何改變，政府都準備好了，是中國方面在卡關，所以因果要搞清楚。

徐國勇說，聽到台商同胞說，憲法規定人民有遷徙自由，但他們忽略憲法第23條，「人民的自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制。」這些要件在疫情防治也是必要的，詳細分析後也都合乎，當然可以限制。

徐國勇說，從美國、日本等國家對撤僑來看，每個國家都是相同作法，因此，他們要告政府的官司，「站在長期從事法律工作的立場，我認為他們不會贏。」他們更好的作法應該集體配合、支持政府，請中國政府配合橫濱模式。

總統府日前表示，若疫情升溫，不排除分組分區辦公。徐國勇說，內政部都有相關做法，甚至有異地辦公的方式，萬一發生社區傳染，有相關預防措施超前部署，包括人員分組、分流，否則公務運作會垮掉。