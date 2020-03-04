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江啟臣：攜手黃復興改革國民黨 我覺得我會贏

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席候選人、立委江啟臣。本報資料照片
國民黨主席候選人、立委江啟臣。本報資料照片

國民黨主席補選倒數三天，候選人、立委江啟臣今天接受電台專訪。被問到如何看自己的選情，江啟臣說，「我覺得我會贏」。他認為，改革國民黨是基層普遍的共識，也是最忠貞的黃復興黨員所關心的，尤其他在拜訪眷村的時候，有老伯伯拉著他的手說「就是要你們年輕人」，也讓他感觸良多。

主持人黃偉瀚表示，黃復興黨員有八萬多人，占這次選舉人數近四分之一，所以只要得超過九萬票，就幾乎當選黨主席，他更表示「得民心者得天下，得黃復興者得主席」。江啟臣說，黃復興是國民黨最忠貞的黨員，他們在意的是這個黨而不是人，希望國民黨好也認為國民黨應該改革，他也強調，國民黨要改革必須攜手黃復興。

對於黃復興的投票意向，江啟臣說，大家通常認為黃復興會聽從黨，投給軍系人馬，這是刻板印象，而且已經開始改變。他舉例，2017年的黨主席選舉，當時的候選人有洪秀柱、郝龍斌和吳敦義，但黃復興的票是吳敦義拿得最多。

江啟臣說，近來有許多耳語，傳出黃復興黨部可能會被裁，不過他從未講過黃復興會被刪廢，因為他們是國民黨最重要的資產，不管國民黨選輸或選贏，他們都是不離不棄，也由於國民黨的改革間接會影響到他們，所以他們也支持黨的改革。

江啟臣強調，這次大選，高層的表現讓黃復興非常不高興，他們質疑為什麼黨內不能團結？而在改革的過程當中，最重要的是如何透過黨加強對黃復興的照顧與關切，他們常常會抱怨只有到了選舉才會關心他們，平常卻沒有強化對他們的照顧，所以他才會強調組織要扁平化。

黃復興黨部 國民黨 江啟臣

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