交部也要分區辦公？觀光紓困僧多粥少？ 林佳龍回應了

新冠肺炎肆虐，針對交通部是否分區辦公，交通部長林佳龍今天上午出席立法院交通委員會時表示，一直以來都是超前部署，未來有必要時會議將以視訊回應，清明連假各交通單位也有所準備。另外針對外界批評現行紓困案是僧多粥少，他說「子彈不夠會再加碼」。

林佳龍說，這次觀光跟運輸業紓困振興計畫，除了特別預算，民航局、觀光局還有基金，「子彈不夠會再加碼」，輕重緩急以人民權益為重，全力支持做好紓困跟振興。

至於航空業「雪崩式」崩塌，林佳龍說，有納特別預算裡，編列42億多給航空業，包含減免租金、權利金還有飛機降落費、各項使用費等。國籍航空公司代表國家，在這麼嚴峻的挑戰下，交通部會窮盡所有方法，希望航空公司可以撐住，不要把損害轉到旅行社和一般旅客，因為這是個連鎖反應，所以希望一方面保障消費者，一方面支持旅行社撐過難關，

林佳龍說，也因為這次航空業衝擊相當慘重，航空業可以說是最大受災戶，除了一般性紓困計畫，若疫情持續發展，衝擊持續擴大，還會有專案式的幫助。

針對媒體問，清明連假將至，會不會成為防疫破口。對此，林佳龍說，清明往返國內跟兩岸國人相當多，最近就推出機場防疫設備，有效管控入境防疫旅客，特別針對中港澳、韓國、義大利跟伊朗等六個國家地區，入境旅客除須填寫健康聲明卡跟居家簡易通知書外，也安排防疫車隊，讓旅客在最安全及快速情形下返家。

國內部分，林佳龍說，每個交通運輸都有其方式，去嚴格控管。目前運量相較平常已減少兩三成，尤其是國道客運。鐵路系統方面因應，交通部就支持高鐵將自由座改為對號，有實名制購票紀錄，避免尖峰時間販賣太多自由座站票，台鐵也會有效控管人流。

至於交通部是否啟動分區辦公，林佳龍說，交通部一直都是超前部署，先前會議上就有討論到分區辦公，還有執行分組開會，未來有必要會議上會以視訊回應。