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陳時中忙防疫 黃光芹點名勞動部是「豬隊友」
新冠肺炎疫情延燒，政府全民協力防疫，資深媒體人黃光芹今天在臉書點名勞動部「豬隊友，在什麼時候，都是豬隊友。」黃光芹說，等疫情過後，執政黨應該好好檢討勞動部。
黃光芹表示，新冠肺炎第32例確診個案為非法移工看護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出「不贊成防疫期間掃蕩非法看護」，新北市也統一口徑，一切以防疫優先。
黃說，非常時期，就怕平常躲躲藏藏的非法外勞，更躲進黑洞深處，成為防疫死角，所以暫時不查。等於用塊遮羞布，先把平常查緝不力、失職的勞動部先蓋著。没想到豬隊友腦袋不好使，卻跑出來嚇人。
黃光芹說，勞動部哪壺不開提哪壺，竟去函新北市勞工局要求派人追查第32例外勞，與陳時中唱反調不說，還被侯友宜掌臉。平常勞動部有那麼厲害就好了，不然怎麼會養大5萬名黑數，動輒成為防疫破口。
黃光芹提到，非常時期不查，不代表勞動部負負得正。非法外勞問題叢生，長期存在，勞動部坐視不管，疫情一來，原形畢露。這一次，要不是看陳時中面子，否則哪有非法不查的道理？就先擺著吧!等疫情過後，再來收拾。
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