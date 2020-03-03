抹黑江啟臣不關心黃復興眷村流傳 郝龍斌陣營回應了

國民黨主席候選人江啟臣辦公室今發出新聞稿指出，國民黨內的line群組以及眷村內流傳一份抹黑文宣，刻意扭曲江綺臣的政見。江啟臣辦公室對此提出嚴正抗議，要求黨中央應該追查惡質抹黑文宣的來源，不排除走法律途徑處理；另一位黨主席候選人郝龍斌辦公室則對此不評論

由於該份文宣不僅在眷村流傳，也把江啟臣對黃復興黨部改革的政見變成空白，引發外界質疑是否為對手刻意攻擊。不過，對此，郝龍斌陣營則表示不清楚內容，無從評論。

江啟臣辦公室指出，這分文宣署名製表人為「PP小豬」，並沒有任何其他的署名，以政見對照表的形式，刻意扭曲江啟臣的競選政見，包含指稱同意蔡英文隱性台獨主張、國民黨虛擬化，將台灣優先扭曲為台獨優先、忽視江啟臣將黃復興視為改革夥伴的主張。