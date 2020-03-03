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肺炎防疫預算勞動部零編列？ 蔣萬安：輕視勞工權益
行政院長蘇貞昌今前往立法院報告新冠肺炎防治別預算，國民黨立委蔣萬安質詢時表示，過去SARS防疫特別預算，勞委會編列了3.95億元給受隔離者補貼與勞工環境檢查，這次新冠肺炎特別預算卻是零編列，質疑輕視勞工權益。
勞動部長許銘春解釋，特別條例是針對疫情特殊狀況，就現有機制不足之處補充，但勞動部原就有5百億元就業安定基金，在協助勞工紓困上不會缺席，協助勞工就業安定，穩住勞雇關係，順利度過疫情難關。
許銘春說，就業安定基金設置目的就是當勞工發生困難、經濟不景氣或疫情爆發時要協助勞工，上週就安基金委員會就通過30億元計畫，含政府預算，勞動部已編41.25億元分短、中、長期，幫助受到疫情影響勞工、企業及微型創業者。
不過蔣萬安質疑，動用就業安定基金，恐將排擠原有補助對象，且規避國會監督。蘇貞昌表示，就安基金一樣受立法院監督，還有委員會體制上專責審議相關支出預算，批評蔣的詮釋不完整，說法偏差。
許銘春也打包票說，相關預算絕對不會排擠到原有實施的計畫。
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