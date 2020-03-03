江啟臣青年座談 謝國樑：國民黨要趴地傾聽年輕人聲音

國民黨主席補選周六投票，參選的立委江啟臣今天下午在前立委謝國樑陪同下，與青年喝咖啡座談。謝國樑說，國民黨年輕選票的流失，大家都有責任，以後決策一定要讓年輕人進入，甚至要「趴地傾聽年輕人聲音」。

與江啟臣喝咖啡的有年輕議員張淵翔、韓世昱等人，決啟臣說，今年大選國民黨在年輕族群的支持度慘不忍睹，顯示國民黨不僅長期忽略青年朋友的議題，甚至在想法上完全脫節，因此他也計畫推動青年人才培育，具體提出在黨主席辦公室下設「青年諮詢會」，並推動經營「在地化」，落實人才蹲點，紮根地方。

江啟臣表示，國民黨要主動讓年輕世代的朋友，了解國民黨是可以為年輕人擘畫，有理想、有發展的未來。