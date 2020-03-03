好消息！大馬砂州解除台人入境禁令
新冠肺炎疫情持續，日前傳出從台灣前往馬來西亞沙巴與砂勞越州，卻遭拒入境。經與馬方溝通交涉，外交部今天下午表示，馬來西亞砂拉越州政府已應我方要求，檢討日前發布的移民政策，並於今日經州災害管理委員會通過，州政府並已通知移民海關自今日開始實施。
砂州修正防疫政策重點包括，不限制來自台灣的國民入境砂州，但必須和新加坡、日本、義大利、伊朗等國人士一樣，在砂州入境處接受砂州衛生局的防疫措施。
此外，移除台灣與中、港、澳並列為疫區；馬國公民及砂州居民過去十四天曾到中國及港、澳者，才須受檢疫規範隔離（即台灣不包括在中國之內）。
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