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挖藍牆角？柯文哲延攬國民黨組發會副主委林有志入府

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北市長柯文哲近來積極為2024整軍佈局，挖角國民黨組織發展委員會副主任委員林有志擔任北市府有給職顧問。圖／報系資料照片
台北市長柯文哲近來積極為2024整軍佈局，挖角國民黨組織發展委員會副主任委員林有志擔任北市府有給職顧問。圖／報系資料照片

北市長柯文哲近來積極為2024整軍佈局，除了找來民眾黨發言人林珍羽、東森主播陳智菡入府外，如今更挖角國民黨組織發展委員會副主任委員林有志擔任北市府有給職顧問，希望借重林有志民代、黨務經驗，壯大台灣民眾黨

值得注意的是，林有志過去曾任花蓮縣議員，還曾在前總統馬英九、前國民黨主席吳敦義競選國民黨主席時，擔任過這兩人的花蓮縣執行長，又是國民黨組發會副主委，去年大選，更被列為國民黨不分區立委名單第30名，如今被延攬入府，被外界視為挖藍營牆角。

對此，北市府副發言人戴于文證實柯文哲確實找來林有志擔任市府顧問，已在昨天到職。

戴于文表示，林有志曾任行政院東部聯合服務中心副執行長6年，嫻熟中央與地方政府間、各地方政府間的跨域治理，可協助市府與中央、各縣市聯繫合作，以及市府與市議會溝通協調。

國民黨 北市 台灣民眾黨

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