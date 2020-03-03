調查局澄清「林宅血案」檔案已解密

有媒體報導指出，林宅血案今年屆滿40年，蔡英文總統上週出席228中樞紀念儀式公開要求，國安局須在1個月內將完成檔案解密，但促轉會表示，不只國安局檔案未解密，有2件調查局產製的林宅血案相關檔案，目前仍被調查局依「國家情報工作法」繼續保密。

調查局澄清指出，有關國安局檔案中，調查局產製的2件機密文書，該局已完成解密，並已函復國安局，媒體報導該局拒公開「林宅血案」檔案並非實情。

促轉會調查報告指出，國發會檔案管理局去年1月啟動第6波政治檔案徵集，在調查局所提報的目錄中，有與林宅血案調查相關的「誠公專案」檔卷。

但「誠公專案」檔卷有部分是「機密檔案」，尚須辦理檢討解密作業，去年9月促轉會開始與調查局、檔案局，三方在檔案局完成檔案翻拍作業，進而取得「機密卷」部分影像檔。

不過，國安局檔卷中，還有2件由調查局產製的檔案，雖經國安局發函請調查局檢討調整、降密，調查局仍決定依「情報工作法」繼續保密。