新冠肺炎預算執行率 蘇貞昌：以百分百為目標

行政院長蘇貞昌今下午赴立法院，針對 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」報告及備詢。國民黨立委林奕華表示，因應SARS編列的特別預算執行率才46%，此次新冠肺炎紓困經費，執行率能有把握達90%以上？蘇貞昌表示，他以百分之百為目標。

此次特別預算編列600億元，林奕華指出，振興抵用券編列20億元，若依照滿20歲公民，以全台1900萬人估計，一人只能分到一百多元，令人傻眼。

蘇貞昌表示，當然希望振興抵用券能發揮效果，20億元若不夠要再增加，他贊成，若用一人一百多元去算，這是錯誤解讀。