朱立倫感嘆國民黨紛爭多改革少 郝龍斌：改革難免紛爭

國民黨前主席朱立倫今出席公開活動受訪表示，國民黨在這次2020選舉過後，大家看到黨內的紛爭比較多，改革的部分比較少，讓支持者再度失望。國民黨主席候選人郝龍斌表示，改革過程中難免有紛爭，相信有所批評就是改變最好的開始。

郝龍斌認為，選舉與改革的過程中，難免有紛爭，但只要心存無私，一心為黨，對事不對人，或許有些歧異，但都是為整個國民黨好，有所批評不就是改變、改革最好的開始。