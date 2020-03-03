脫衣逼女助理按摩 監院全票通過彈劾法官吳振富

新竹地院法官吳振富去年被爆公器私用，不僅指使女助理幫忙訂機票，連女兒要請家教，也要助理幫忙尋覓人選，還關閉門窗解扣，要女助理為他刮痧、按摩。監察院今天召開彈劾案審查會，以12比0票數，全票通過監委王美玉、仉桂美、林雅鋒對吳振富的彈劾案。

三位查案監委表示，經調查，吳振富擔任法官期間，逾越契約及法律規定的交辦事項有代購禮品、代尋家教、代訂餐廳、代為聯繫其公餘授課的學生成績登錄、回答授課同學提問，甚至安排其家人至香港自由行與簽證等，形同將新竹地院所聘用的助理，充作個人助理；並不時透露其掌握助理去留權力，讓助理畏懼失去工作，因而隱忍。

查案監委表示，依法院組織法第12條第5項規定，法官助理，承法官之命，辦理訴訟案件程序之審查、法律問題之分析、資料之蒐集等事務。然上述事務顯與規定不符，核有違失。

監委指出，吳振富身體不適本應就醫，竟以節省時間為由，在辦公時間於緊閉門窗的辦公室內，前後4次要求女助理幫他刮痧與按摩，部位包括雙肩、後頸及肩下背部，至於後腦及太陽穴；且4次吳振富都要求第三人在場觀看，第三人也畏懼吳振富法官暴怒而不敢制止，此不但違反新竹地院的聘用契約，更違反女助理主觀意願，助理因此感到羞愧及名譽受損，形成敵意工作環境。

監委表示，女助理後來以訊息告知吳振富，若未來有此需求，可請其他男同事協助；豈料吳振富卻挾怨報復，長達1個月左右刻意不安排工作，造成該助理工作績效顯著降低，吳甚至反問女助理，真的需要這份工作嗎？難道不能到家人事務所工作？以上實屬職場霸凌。

監委表示，法官助理是專業性很高的人力資源，協助司法實務工作已有顯著成效，不該是人權的死角。監察院也重申，實踐性別平權，建構友善工作環境與維護司法純淨的憲法使命，不會停止。