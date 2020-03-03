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朱立倫指國民黨紛爭多改革少 江啟臣：這也是我的感慨
國民黨前主席朱立倫今出席公開活動受訪表示，國民黨在這次2020選舉過後，大家看到黨內的紛爭比較多，改革的部分比較少，讓支持者再度失望。對此，國民黨主席候選人、立委江啟臣同意朱立倫的發言，表示這也是他的感慨，「我一直在提改革，一直在避免紛爭」。
江啟臣表示，他提出組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化，視野國際化的五大現代化方向，黨內路線選後立刻辯論，以及人才、政策研發兩項提昇工作，都是具體的改革方向，不但有態度，更是有方法。接下來幾天也會繼續努力，把改革說清楚。
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