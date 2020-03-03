批韓國瑜「整天花天酒地」 前立委陳宏昌獲不起訴

前國民黨立委、現任新北市蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌，因去年8月公開批評當時代表國民黨參選總統的韓國瑜「整天打麻將，整天吃喝玩樂，整天抱女人」，被韓提告誹謗。新北地檢署調查發現陳曾跟韓共事近10年，批評並非沒有依據，加上多家媒體都報導韓曾自曝立委時期荒唐「花天酒地」，最後認定其言論未達妨害名譽構成要件，今天處分不起訴。

去年8月11日，總統選戰打得如火如荼，總統蔡英文與綠營眾多民意代表到蘆洲湧蓮寺參拜，廟方由陳宏昌出面接待，但時任國民黨中評委的他卻在發言時批評自家總統候選人韓國瑜，直言「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂、可以抱女人的人當總統」，事後因此被國民黨開除黨籍，也被韓國瑜提告。

偵訊時，陳宏昌坦承曾說「整天花天酒地」等語，但否認誹謗犯行。他辯稱自己當時是國民黨中央評議委員，站在黨的立場，很擔心韓國瑜的品行，而且韓打麻將、抱女人和吃喝玩樂等事跡在2人共事時期間眾所皆知，自己是出於擔心才會發言質疑國民黨團。

檢方認為，韓國瑜是國民黨團推選出來的總統候選人，屬公眾人物，陳宏昌的言論涉及總統候選人的品格，也屬公眾所關心的事務，應受言論自由保障，以避免寒蟬效應。

此外，檢方調查發現多篇關於韓國瑜的報導，內容可見韓自曝擔任立委期間迷失自我，還說每天「花天酒地、美酒不斷、美宴不斷….漸漸找不到方向」等語，比對陳宏昌擔任立委時間，2人確實共事近10年之久，因此認定陳已盡合理查證，所言並非憑空捏造，處分不起訴。