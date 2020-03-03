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疫情衝擊企業頻傳無薪假 蘇貞昌：無薪假是國民黨時候
新冠肺炎疫情延燒，連帶衝擊相關產業發展，企業屢傳放無薪假情形。不過行政院長蘇貞昌今在立院答覆民進黨立委蔡易餘質詢時正名表示，「無薪假是國民黨的時候」，現在不能有無薪假，沒上班也要維持勞工薪水所得不能低於基本工資。
「無薪假已經過時了，現在沒有無薪假」，蘇貞昌在回復國民黨立委賴士葆質詢時也指出，現在不能低於基本工資，要勞資雙方協議，期限不能長於3個月，要超過要再協商；雇用者不能要勞工放無薪假，現在有一定的規定，不能無薪了。
勞動部長許銘春答詢時則補充，無薪假是一般民間用語，正確用語應該是「減班休息」，是指勞雇雙方因為景氣等因素協商縮短工時，薪資不能低於基本工資23800，是因為縮短工時減少薪資。
許銘春說，企業如果實施減班休息，可補助最高350萬元舉辦員工在職訓練，提升勞工技能；而獲減班休息勞工若參加職訓，每小時可補助基本工資158元、最高120小時的生活津貼，這叫「充電再出發計畫」。
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