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蘇貞昌要柯文哲好好休息 韓國瑜：柯醫師出身責任感強
台北市長柯文哲近日疑似感染諾羅肺炎，取消周日下午的公開行程養病後，昨天就上工。行政院長蘇貞昌上午受訪表示，有狀況就好好休息。高雄市長韓國瑜今天出席勞工局博訓中心活動時表示，蘇院長關心各級首長健康值得肯定，但柯市長是醫師出身，立刻投入工作反映出責任感非常強。
柯文哲上周日疑似感染諾羅病毒、拉肚子，臨時取消行程，休息一天後，昨天恢復上班。媒體今天上午請問蘇貞昌，首長生病是否該照常上班？蘇貞昌表示，地方首長是防疫第一線，身體有狀況就該好好休息保重。
媒體就此事請問韓國瑜的看法。韓國瑜表示，蘇貞昌院長關心各級首長的健康，這一點是值得肯定的，但柯市長是醫生出身，可以評估自己的體力、精神狀況。柯剛剛抱病結束，立刻投入工作，他覺得直接反映出柯的責任感非常的強。
韓國瑜表示，各級首長對於防疫的決心和緊迫感，都是值得肯定的。他認為蘇院長的說法是基於關心首長，柯市長的行動，則代表個人責任感很強。他相信中央和地方聯手一條心來防疫，這場防疫最後一定會成功。
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