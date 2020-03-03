影／預防疫情擴散 日本迴轉壽司不轉了
隨著新冠肺炎疫情擴散，日本餐飲業也開始調整營業方式因應。一家大型連鎖迴轉壽司業者就宣布，將不再把全部餐點都放在迴轉輸送帶上供客人取用。
《FNN》報導，經營平價丼飯品牌「すき家」的Zensho Holdings公司宣布，旗下「はま寿司」的所有門市從3日起，不再將餐點放到迴轉輸送帶上供客人用手拿取。往後將改採觸控螢幕點餐，師傅再將捏好的壽司放到迴轉輸送帶送給客人。
日本網媒《SIRABEE》前一天刊文指出，雖然有迴轉壽司業者導入點餐系統，但迴轉壽司的醍醐味就是「從迴轉輸送帶直接拿取餐點」。
不過新冠肺炎疫情蔓延後，有社群媒體用戶就發現，某些「迴轉壽司餐廳的輸送帶不再有壽司在迴轉」，可能是考慮壽司長時間待在轉盤上移動，會增加新冠肺炎傳播的可能性。
「はま寿司」母公司3日表示，考慮到新冠肺炎感染蔓延，才會發表新對策，好讓內用客人可以安心用餐。
YT連結：https://www.youtube.com/watch?v=HdUcr08j0cM
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