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遭黨內文宣抹黑 江啟臣辦：「PP小豬」意圖不使人當選

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席補選最後衝刺，候選人江啟臣認為，投票率的高低也是最後勝敗關鍵。本報資料照片
國民黨主席補選最後衝刺，候選人江啟臣認為，投票率的高低也是最後勝敗關鍵。本報資料照片

國民黨主席候選人江啟臣辦公室今發出新聞稿指出，國民黨內的line群組以及眷村內流傳一份抹黑文宣，以政見對照表的形式，刻意扭曲江啟臣的政見，把本來應該是兄弟登山，良性競爭的黨主席選舉，變成惡質的泥巴戰。江啟臣辦公室提出嚴正抗議，除了要求黨中央應該追查惡質抹黑文宣的來源，並且將保留事證透過法律手段維護清譽。

江啟臣辦公室指出，這分文宣署名製表人為「PP小豬」，並沒有任何其他的署名，其中多處刻意扭曲江啟臣競選政見，包含指稱同意蔡英文隱性台獨主張、國民黨虛擬化，將台灣優先扭曲為台獨優先、忽視江啟臣將黃復興視為改革夥伴的主張。

江啟臣辦公室表示，對這樣的文宣感到心寒。江啟臣在黨內政見說明會時就已經明確提到，這次競選黨主席不是在爭奪大位，不是在爭奪利益，而是在為國民黨未來的發展找出路。但是對於這樣惡質的抹黑，感到痛心，願意承擔的人，不應該被這樣攻擊，青壯世代的努力，更不應該被扭曲。

江啟臣辦公室表示，這樣的惡質文宣已經具體違反本黨黨章第37條「意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖書、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者。」以及本次中國國民黨主席補選作業細則第十條「不得有損害本黨聲譽、破壞本黨團結或惡意攻訐同志之情事。」今天將會把相關事證交由選舉監察委員會，要求黨中央找出來，誰是PP小豬，是誰在抹黑江啟臣？

江啟臣辦公室也提到，這份文宣也已經涉及刑法毀謗罪，根據刑法310條「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪」，將保留相關事證並透過法律手段維護自身清譽。

國民黨主席候選人江啟臣辦公室今發出新聞稿指出，國民黨內的line群組以及眷村內流傳一份抹黑文宣，以政見對照表的形式，刻意扭曲江啟臣的政見。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨主席候選人江啟臣辦公室今發出新聞稿指出，國民黨內的line群組以及眷村內流傳一份抹黑文宣，以政見對照表的形式，刻意扭曲江啟臣的政見。圖／江啟臣辦公室提供

江啟臣 國民黨

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