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學星國減薪挺基層？蘇貞昌：不減薪但贊成給第一線獎勵

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今到立法院報告。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌今到立法院報告。記者曾學仁／攝影

新冠肺炎防疫期間，新加坡政府日前宣布全體內閣成員減薪一個月，讓前線醫護人員獲得相當一個月薪水的獎金。行政院長蘇貞昌今則表示，台灣公務員現在夜以繼日所做的努力是十倍、百倍，他帶領行政團隊不會說減薪，但贊成第一線人員不管任何崗位的防疫人員都給予獎勵。

行政院蘇貞昌與部會官員今就 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」赴立法院報告及備詢。台灣民眾黨立委邱臣遠詢問，我國政府官員是否會針對第一線人員發放獎勵金津貼，或是仿照新加坡減薪支援第一線的獎勵。

蘇貞昌則表示，新加坡的公務人員待遇跟台灣是完全不同，他們待遇非常非常高，這次減薪令人敬佩，但是每個國家國情不同，台灣公務員現在夜以繼日所做的努力是十倍百倍，他帶領行政團隊，不會說減薪。

蘇貞昌說，但他贊成委員所說的，第一線人員不管任何崗位的防疫人員，都贊成給獎勵，從實質獎勵到精神填補都要有，無論送口罩的郵差、分發的藥師、生產線上工作人員都值得鼓勵。

事實上，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第二條有明訂，公、私立醫療（事）機構執行防治、醫療、照護之醫事人員及其他從事防治相關工作人員，中央衛生主管機關應予補助或發給津貼。

蘇貞昌 新冠肺炎 新加坡

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