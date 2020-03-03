國民黨黨主席補選周六登場 雙方都曾南下拜訪屏東議長

國民黨黨主席選舉本月7日投票，候選人郝龍斌與江啟臣跑遍全台拉票，據說雙方都曾私下拜會屏東縣議長周典論，由於正逢防疫期間，在屏東並沒有大動作的動員活動，有的黨員對選情完全不了解，也有人說有感受到私下拉票的較勁，本周六投票結果就會揭曉。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，兩陣營南下拜訪都未透過黨部，不過黨部已就選舉與防疫做最後的準備，屏東縣一般黨員有13000多人，黃復興黨部有3700多人，全縣將設17個投票所，黨部會提供口罩給工作人員，現場也會消毒，做好防疫。