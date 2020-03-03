考紀會主委請辭被註銷黨代表資格 國民黨網站卻沒換人

考紀會前主委魏平政2月17日請辭，26日中常會通過由代理主席林榮德指定周守訓為代理主委，27日即批准辭呈並註銷魏的黨代表資格。昨天魏接到黨部的平信投票通知，被告知喪失黨代表身分，無法圈選中常委。魏平政表示，他完全尊重黨內制度，「希望以後國民黨做什麼事情都可以這麼有效率」。

魏平政說，他完全尊重制度，只是覺得這次國民黨的速度很快，效率很高，「希望以後國民黨做什麼事情都可以這麼有效率」。雖然魏平政已收到平信通知，但在國民黨網站上魏仍是考紀會主委。