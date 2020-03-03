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考紀會主委請辭被註銷黨代表資格 國民黨網站卻沒換人
考紀會前主委魏平政2月17日請辭，26日中常會通過由代理主席林榮德指定周守訓為代理主委，27日即批准辭呈並註銷魏的黨代表資格。昨天魏接到黨部的平信投票通知，被告知喪失黨代表身分，無法圈選中常委。魏平政表示，他完全尊重黨內制度，「希望以後國民黨做什麼事情都可以這麼有效率」。
魏平政說，他完全尊重制度，只是覺得這次國民黨的速度很快，效率很高，「希望以後國民黨做什麼事情都可以這麼有效率」。雖然魏平政已收到平信通知，但在國民黨網站上魏仍是考紀會主委。
文傳會代主委王育敏表示，黨代表身分本來就是會隨著離開黨職而自動消失，所以在魏辭職獲准後黨代表身分也就跟註銷，這本來就是黨內的規範，跟行政效率無關。
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