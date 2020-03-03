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江啟臣：現在16歲 2022可能有投票權時會支持國民黨嗎？

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨主席參選人、立委江啟臣（左二）今由前立委謝國樑（右二）陪同，前往基隆市議會拜會國民黨籍議長蔡旺璉（左一），並與同黨議員對黨的改造交換意見。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席參選人、立委江啟臣（左二）今由前立委謝國樑（右二）陪同，前往基隆市議會拜會國民黨籍議長蔡旺璉（左一），並與同黨議員對黨的改造交換意見。記者邱瑞杰／攝影

國民黨主席參選人、立委江啟臣今天在基隆說，2020年選舉國民黨「滿手的好牌打到變滿地找牙」，講白一點是高層出了問題。隨著選舉人年齡層下降，國民黨面臨更大、更多的挑戰，百年政黨未來如何跟社會各個世代，都可以溝通、對話非常重要的。

江啟臣今由前立委謝國樑陪同前往基隆市議會，拜會國民黨籍議長蔡旺璉，10多名同黨議員也到場，對黨的改造交換意見。

江啟臣說，2020年選舉國民黨從「滿手的好牌打到變滿地找牙」，台語「贏贏賭，博到輸了」，講白一點是高層出了問題。高層如果可以團結，提名和決策過程和內容能夠貼近民意，不讓人覺得自私，國民黨還大有可為，但整個過程不要說中間選民，連有些藍營支持者也看不下去。

2022馬上就是縣市長等地方選舉，隨著選舉人年齡層下降，國民黨面臨更大、更多的挑戰。現在18歲，2年後20歲，就有投票權。如果投票年齡再下修到18歲，現在的16歲，2年後也可以投票。如果每1歲有20萬人，將增加80萬人，「首投會不會投國民黨？我們要想這個問題。」

江啟臣指出，現在40歲以下黨員9千多人，才占3%左右，這樣要預期社會有多少人會支持國民黨？這也是為什麼整個黨非改不可。

江說，國民黨要讓社會更有感，不是用「年輕化」3個字簡單帶過，而是在很多做法上面，百年政黨要怎麼樣重新跟社會對話，重新去談民眾所要談、要了解的議題，然後跟他們站在一起，跟社會各個世代都可以來溝通對話，這是非常重要的。

蔡旺璉表示，江啟臣的一席話講到黨籍議員的心坎裡，黨要改，可是不是嘴巴改，而是從3月7日過了之後馬上要改，讓民眾有感。現在講求年輕化，黨要用什麼方式，讓年輕人認為這個黨是有希望的，然後一直進來，慢慢進來。

國民黨 江啟臣

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