我遭東馬、模國拒入境 外交部續交涉

「以色列11位國人已於2日下午5點都返抵國門，並沒有索取額外的費用。」外交部發言人歐江安3日說明，因以色列旅行團機上有其他國籍乘客被確診，經協調由土耳其航空調專機接返，後續檢疫隔離措施交由防疫中心安排。另，關於國人被馬國砂拉越拒絕入境，外交部也持續反應中。

土耳其專機接返

歐江安表示， 「11位國人在土耳其伊斯坦堡轉機，本來被取消機位。」歐江安說，該旅行團在伊斯坦堡候機期間，我駐土耳其代表處與國人保持聯繫，並得知土耳其航空取消該團原訂返台搭乘的航班機位後，立即與土耳其航空溝通，要求儘速安排國人搭機返台。在駐處努力協調下，土耳其航空同意加派專機協助國人，專機才得以於2日返台。

砂拉越州地位特

針對我國人2月29日遭馬來西亞砂拉越州拒絕入境，歐江安表示，我駐馬代表處正持續與砂拉越州政府溝通說明，同時向馬國外交部及國會議員交涉，以儘速恢復國人入境砂州權益。馬方回應表示，馬國聯邦政府並未限制我國人入境，只是該國的東馬沙巴州、砂拉越州地位特殊，移民海關系統獨立不受聯邦政府控管。

「台灣不是中國疫區，將我國人視為中國人而禁止入境，是一個錯誤的政治判斷。」歐江安說，駐處當時立即向馬方說明我防疫措施嚴謹，且台灣與中國不同，除與砂州州政府溝通聯繫之外，也會持續向馬國外交部、國會議員交涉，說明台灣不是中國疫區，雙方疫情差得非常遠，嚴重程度完全不能相比。

「每個國家情形不同，像義大利是直接把台灣視為中國疫區的一部份。」歐江安補充，模里西斯已通報國際航空運輸協會（IATA）登載，在入境前14天內曾居住或到訪中港澳和台灣等旅客禁止入境，提醒國人注意。另外，像緬甸是航空公司停飛，而孟加拉則是拒發台灣人簽證，外交部都會持續向國人報告最新情況。

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