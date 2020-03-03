影／不滿陳時中？吳斯懷批：防疫不務實
新冠肺炎疫情持續延燒，為因應疫情影響，立法院日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，行政院長蘇貞昌今（3）日也將針對此條例的特別預算案赴立法院報告及備詢。對此，國民黨立委吳斯懷表示，雖然防疫指揮中心政策很好，但實際執行面有落差，希望防疫作戰要務實。
吳斯懷在立法院國是論壇中表示，防疫作戰貴在務實，再好的政策如果在執行面有很多缺失、漏洞，到頭來還是一場空，目前看到防疫指揮中心每天的報告，依然是疫調為主，追查感染源，如果一直把精力擺在這裡，會造成防疫資源、量能被拖垮，希望防疫作戰要務實。
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