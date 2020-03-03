黨主席補選碰上疫情很冷？洪秀柱：當選後表現最重要

國民黨前主席洪秀柱今天中午率國民黨立委陳以信到台南市議會拜會議長郭信良，洪、陳兩人承諾會在台南為地方服務，對於國民黨主席補選在即，卻又碰上新冠肺炎疫情，洪秀柱表示，或許大家對這次補選沒那麼熱衷，可能會產生選出來的人是不是符合大家期待，但其實最重要的是當選人選後的表現。

洪秀柱參選台南立委雖落敗，但她為了兌現選前承諾，日前與國民黨新科不分區立委陳以信在台南東區成立聯合服務處，希望持續服務地方，今天中午兩人特地到台南市議會拜會議長郭信良，以及各黨團，再次宣示要在地方深耕的決心。

洪秀柱說，現在社會都在關注新冠肺炎疫情，可能對國民黨補選沒有那麼熱衷，也許投票率不是很高，可能會產生另一個問題，那就是選出來的人是不是真正符合大家的期許。不過，這要看當事人選上後如何表現，補選後剩下一年多，任何人來擔任主席都非常辛苦，要給他們加油打氣，同時也希望參選人能把論述講得更清楚，包括兩岸政策、兩岸未來、國家的未來，大家都非常重視。