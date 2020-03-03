振興抵用券要異地消費？ 蘇貞昌：不要限制較好

新冠肺炎疫情延燒衝擊國內觀光周邊產業，行政院規劃發放振興抵用券振興經濟，卻傳出要採「異地消費」使用，引發質疑。行政院長蘇貞昌上午在答覆國民黨立委賴士葆質詢時承諾，只要能達到鼓勵出來消費目的，不要限制比較好。

賴士葆詢問，相關方案17日能否實施上路？蘇貞昌也應允同意，表示相關執法措施兩周內會出爐。

賴士葆質詢時表示，依據目前傳出的規畫，振興抵用券若堅持異地消費，將可能發生車錢比抵用折扣多的怪像，恐影響民眾使用誘因。蘇貞昌也同意，防疫過後生意不好要想辦法刺激消費，確實應盡量不要去麻煩使用抵用券的消費者。

但蘇貞昌也表示，相關方案目前還沒定案，要如何促進消費還有各種意見，他會讓振興抵用券使用門檻不要太多。