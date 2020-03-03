疫情升溫 嘉義縣2名居家檢疫陸配新住民趴趴走遭重罰
新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣無確診案例，但上個月接連有2名嫁來台的大陸新住民，居家檢疫期趴趴走遭罰，其中住民雄鄉大陸肖姓新住民2月8日從大陸返台，違反居家檢疫規定外出，被人舉報，縣府調監視器畫面，認定違反傳染病防治法，由於其違法行為在新法修訂前，衛生局今天依舊法裁處最高罰鍰15萬元。
衛生局接獲民眾舉報，有名嫁來台大陸新住民上個從大陸湖南省返台，未按規家居家檢疫，趴趴走，警方調閱監視器等相關事證屬實，衛生局依傳染病防治法裁罰5萬元，成為嘉縣首例開罰者。
衛生局說，第二例肖姓大陸新住民從大陸返台，未依規定居家檢疫，經民眾舉報查獲，處罰15萬，目前中央已修法提高罰緩到100萬元，呼籲居家隔離、檢疫民眾勿以身試法，保護自己也保護大家。
縣府昨天召開第5次防疫會議，因應大學開學，召集中正大學、南華大學及嘉義大學代表說明防疫措施，縣長翁章梁要求防疫不能有破口，學校若發現確診、居家或檢疫個案，應確實依停課標準14天辦理；自主健康管理者務必戴口罩上課，桌椅至少相隔1公尺。
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