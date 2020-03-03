外送平台也納入紓困對象 王婉諭：應聚焦衝擊產業

行政院長蘇貞昌今天率內閣相關部會首長到立法院報告新冠肺炎防治及紓困振興特別預算案。時代力量立委王婉諭質詢時表示，特別預算編列應辨明輕重緩急，並聚焦衝擊產業，例如補助餐飲業者導入外送平台、零售業者導入電商平台等，就屬應開放業者自由競爭，政府不須全部補助，重複編列的預算也應用一般年度預算處理。

王婉諭表示，台灣去年外送市場呈現大爆發，使用人數也更多，因此質疑是否仍需要給予其補助；此外，針對預算中也補助地方政府辦理傳統市場及夜市設施更新改善約5億元，王婉諭指出，補助應以救急為原則，此項目明顯較不具有時效性，卻仍列入特別預算中，有檢討空間。

經濟部長沈榮津回應，此次補助外送平台是因為受疫情影響，消費者明顯減少外出消費頻率，包括餐飲、零售、商圈、夜市都受到衝擊；因此才希望透過鼓勵外送、電商平台的方式，來維持民間內需消費能量。

行政院長蘇貞昌表示，平時生意正常運作時，若進行傳統市場、夜市設施更新恐會妨礙到店家做生意，這次剛好趁生意清淡期間重新整理，為硬體加值升級，讓業者換危機為轉機；另一方面也是擴大公共支出，維持經濟成長。