綠委擬修健保法納「黃安條款」 蔣萬安：應通盤檢討

正當新冠病毒肺炎在全球擴散之際，台灣政治人物的口水也沒有少過，過氣政客、買辦掮客紛紛選擇自己粉墨登場的時機與角色，試圖在疫情中撈取自己的政治資本與媒體討論度，以近期的表現觀察，馬英九與柯文哲應是箇中典型。

2020-03-03 13:06