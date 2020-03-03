綠委擬修健保法納「黃安條款」 蔣萬安：應通盤檢討
民進黨立委林俊憲將提案修「全民健康保險法」納「黃安條款」，因發針對修法爭議。國民黨團書記長蔣萬安表示，支持所有能讓健保財務永續發展的改革方案，但應針對整體虧損原因通盤檢討後，再提出完整規劃方案，不能只是片面
蔣萬安說，全民都支持健保要永續經營不能倒，對當前財務缺口當然就要進行必要改革；但影響健保財務層面廣、原因多，要推動健保財務改革，行政院與健保署應先就目前營運狀況與整體虧損原因通盤檢討，再提出整套完備的改革方案。
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