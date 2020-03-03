發振興券之亂？蘇貞昌：不僅編錢 要求立竿見影

為振興新冠肺炎疫情所受經濟衝擊，經濟部研擬發放振興抵用券。行政院長蘇貞昌今天表示，發振興券不僅只有編錢，他還要求部會要有執行力，編列時就提出要立竿見影、要看到效果。蘇表示，上次部會執行率低，要找出原因，蘇表示，這次要評估改進的地方，這次的執行力是要評估盤點的地方，要盡量做出成效。

蘇貞昌今天赴立院報告並備詢紓困條例預算。民眾黨立委高虹安說，蘇貞昌要求紓困預算要「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」，但高質疑，行政院提出的預算編列並沒有落實蘇所提的十六字箴言。高提到，2019年民眾選出的年度關鍵字「亂」，不過2020，除了有「口罩之亂」，接下來恐有「發券之亂」。

高表示，振興券究竟如何發？這次政院預算書，經濟部僅一筆20億消費折扣券，客委會與文化部又規劃各自抵用券，客委會還規定一定要以電子發放為之，一國多券，制度紊亂。

高也提到，甚至當初的夜市抵用券，總發放5.8億可望帶動至少三倍也就是17.4億的消費，但是使用期限到去年底，回收率只有四成，整體促進的消費規模仍不如預期。蘇貞昌表示，這次要評估改進的地方，這次的執行力是要評估盤點的地方，要盡量做出成效。

另外，高虹安也質疑，高中以下已經開學一週多，不過教育部的防疫預算竟缺衛教宣導，只有防疫物資經費，她就收到防疫措施的抱怨，有家長抱怨，孩子進校園防疫進消毒隧道，次氯酸水等消毒水噴到身上，結果反而學生皮膚、眼睛有過敏情形。

對於防疫的衛教宣導，蘇貞昌表示，衛教的確很重要，不過常常預算很大，無法每一個細項都列，會在付委後在委員會說明清楚。

教育部長潘文忠表示，校園的防疫衛教宣導，教育部都有與指揮中心、兒科醫學會等做一系列衛教宣導及影片。另外每所學校也都有顧位醫師，開學前都已經超前部署。