發振興券之亂？蘇貞昌：不僅編錢 要求立竿見影

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
蘇貞昌今天赴立院報告並備詢紓困條例預算。民眾黨立委高虹安說，2019年民眾選出的年度關鍵字「亂」，不過2020，除了有「口罩之亂」，接下來恐有「發券之亂」。記者／林麗玉攝影
蘇貞昌今天赴立院報告並備詢紓困條例預算。民眾黨立委高虹安說，2019年民眾選出的年度關鍵字「亂」，不過2020，除了有「口罩之亂」，接下來恐有「發券之亂」。記者／林麗玉攝影

為振興新冠肺炎疫情所受經濟衝擊，經濟部研擬發放振興抵用券。行政院長蘇貞昌今天表示，發振興券不僅只有編錢，他還要求部會要有執行力，編列時就提出要立竿見影、要看到效果。蘇表示，上次部會執行率低，要找出原因，蘇表示，這次要評估改進的地方，這次的執行力是要評估盤點的地方，要盡量做出成效。

蘇貞昌今天赴立院報告並備詢紓困條例預算。民眾黨立委高虹安說，蘇貞昌要求紓困預算要「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」，但高質疑，行政院提出的預算編列並沒有落實蘇所提的十六字箴言。高提到，2019年民眾選出的年度關鍵字「亂」，不過2020，除了有「口罩之亂」，接下來恐有「發券之亂」。

高表示，振興券究竟如何發？這次政院預算書，經濟部僅一筆20億消費折扣券，客委會與文化部又規劃各自抵用券，客委會還規定一定要以電子發放為之，一國多券，制度紊亂。

高也提到，甚至當初的夜市抵用券，總發放5.8億可望帶動至少三倍也就是17.4億的消費，但是使用期限到去年底，回收率只有四成，整體促進的消費規模仍不如預期。蘇貞昌表示，這次要評估改進的地方，這次的執行力是要評估盤點的地方，要盡量做出成效。

另外，高虹安也質疑，高中以下已經開學一週多，不過教育部的防疫預算竟缺衛教宣導，只有防疫物資經費，她就收到防疫措施的抱怨，有家長抱怨，孩子進校園防疫進消毒隧道，次氯酸水等消毒水噴到身上，結果反而學生皮膚、眼睛有過敏情形。

對於防疫的衛教宣導，蘇貞昌表示，衛教的確很重要，不過常常預算很大，無法每一個細項都列，會在付委後在委員會說明清楚。

教育部長潘文忠表示，校園的防疫衛教宣導，教育部都有與指揮中心、兒科醫學會等做一系列衛教宣導及影片。另外每所學校也都有顧位醫師，開學前都已經超前部署。

蘇貞昌 教育部

延伸閱讀

蘇貞昌：大型活動會進一步訂定相關準則 供各地方遵循

蘇貞昌誇：世界鬧口罩荒、價格貴 台灣續生產還最便宜

蘇貞昌「一粒卡臣」爆紅 日節目大讚台防疫：希望日本學學

防疫紓困 蘇貞昌：特別預算案秉持四大原則

相關新聞

部會首長異地辦公 行政院：已在規劃 選定地點

新冠肺炎疫情持續延燒，若未能做好防護，恐癱瘓行政機關，行政院發言人Kolas Yotaka表示，評估疫情到一定的階段，中...

健保納中國籍人士發言被做文章 陳柏惟：不計較

核能流言終結者創辦人黃士修今天說，平均每名台灣人須找73名陸配結婚，才能讓14億中國人使用健保，並批台灣基進立委陳柏惟，...

振興抵用券要異地消費？ 蘇貞昌：不要限制較好

新冠肺炎疫情延燒衝擊國內觀光周邊產業，行政院規劃發放振興抵用券振興經濟，卻傳出要採「異地消費」使用，引發質疑。行政院長蘇...

權力魔戒 是馬英九與柯文哲的共同心病

正當新冠病毒肺炎在全球擴散之際，台灣政治人物的口水也沒有少過，過氣政客、買辦掮客紛紛選擇自己粉墨登場的時機與角色，試圖在疫情中撈取自己的政治資本與媒體討論度，以近期的表現觀察，馬英九與柯文哲應是箇中典型。

外送平台也納入紓困對象 王婉諭：應聚焦衝擊產業

行政院長蘇貞昌今天率內閣相關部會首長到立法院報告新冠肺炎防治及紓困振興特別預算案。時代力量立委王婉諭質詢時表示，特別預算...

新冠肺炎疫情威脅全球 總統盼與澳洲攜手抗疫

總統蔡英文今天接見澳洲駐台代表高戈銳等人表示，全世界面臨新型冠狀病毒的威脅，希望秉持澳洲人民面對野火的勇氣跟奉獻的精神，...

綠委擬修健保法納「黃安條款」 蔣萬安：應通盤檢討

民進黨立委林俊憲將提案修「全民健康保險法」納「黃安條款」，因發針對修法爭議。國民黨團書記長蔣萬安表示，支持所有能讓健保財...

配合防疫 賴清德盼大型活動盡量取消

副總統當選人賴清德今天在台南接受媒體聯訪時表示，總統蔡英文暫停520就職典禮籌辦，讓大家知道政府以嚴肅心態面對武漢肺炎疫...

限制醫護人員出國造成損失 蘇貞昌：全額補到夠

行政院長蘇貞昌今天說，在全世界有67國發生新冠肺炎疫情的狀況下，因此拜託醫護人員這段時間盡量不要出國，受約束的醫護人員產...

發振興券之亂？蘇貞昌：不僅編錢 要求立竿見影

為振興新冠肺炎疫情所受經濟衝擊，經濟部研擬發放振興抵用券。行政院長蘇貞昌今天表示，發振興券不僅只有編錢，他還要求部會要有...

影／濫用健保？ 陳玉珍：非陸籍都黃安 林靜儀：該強制停保

健保濫用讓人民都怒了！新冠肺炎疫情讓台灣健保制度漏洞再度引發熱議，民進黨立委林俊憲昨日表示，為杜絕台灣健保資源被「黃安們...

蘇貞昌：大型活動會進一步訂定相關準則 供各地方遵循

新冠肺炎疫情仍在發展中，行政院長蘇貞昌今赴立法院報告並備詢特別預算草案，針對先前大型活動是否因防疫暫停或延期的爭議，他在...

熱門新聞

陳時中認證！這些「地方」都很危險 避免前往

新天地教主下跪道歉 卻因一支錶讓南韓民眾更火大

全球疫情統計／新冠肺炎擴散逾70國 看各國最新數據

陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

從一線二警員到署長 首任移民署長吳振吉去世享壽77歲

健保擬修法防「黃安們」 留英工程師：別把我們看成鑽法律漏洞的人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。