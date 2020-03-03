影／濫用健保？ 陳玉珍：非陸籍都黃安 林靜儀：該強制停保

健保濫用讓人民都怒了！新冠肺炎疫情讓台灣健保制度漏洞再度引發熱議，民進黨立委林俊憲昨日表示，為杜絕台灣健保資源被「黃安們」濫用，將提案修改《全民健康保險法》。民進黨前立委林靜儀今(3)日接受專訪，也表示「小明們」的特例讓大家開始思考有些人選擇其他國籍，但卻可以用依親、居留方式擁有台灣健保資源；另一種則是有中華民國國籍，但長期不在台灣，有需要才回來用健保的人，提議修法讓政府可以針對非長住台灣的國人強制停保，就算申請復保，也要等待6個月後能生效，阻絕一落地就馬上去開重大手術的可能。

但國民黨立委陳玉珍認為，不是所有陸配跟陸生都是「黃安」，只會濫用健保資源，大家不應混為一談，且黃安雖長期居住海外但他有繳健保，盡多少義務就可以享有多少權利，但也不支持回台只是為了享受健保，陳玉珍認為要修法可以，的確有很多面相可以討論，但不該針對特定族群，用仇恨的方式去進行。