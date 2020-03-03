蘇貞昌：大型活動會進一步訂定相關準則 供各地方遵循

新冠肺炎疫情仍在發展中，行政院長蘇貞昌今赴立法院報告並備詢特別預算草案，針對先前大型活動是否因防疫暫停或延期的爭議，他在書面報告中指出，會進一步訂定相關準則，供各地方遵循。

疫情仍未趨緩，蘇貞昌指出，國際疫情迅速升高，已蔓延全球近70個國家、地區，確診案例數近9萬人、死亡案例超過3千人，分別是17年前SARS的10倍及4倍，而醫護人員是防疫作戰中最重要的資產，政府已將「全力守護醫療體系」列為第一要務。

蘇貞昌說，為了避免短期內出現大量確診病患，癱瘓醫院正常運作，造成第一線醫護感染的風險，因此特別籲請公私部門盡量避免在此疫情嚴峻階段舉辦大型活動；日前大甲鎮瀾宮、苗栗白沙屯拱天宮都配合防疫延緩3月進香遶境，蘇貞昌書面報告中也感謝宗教團體、地方政府紛紛支持政府防疫優先政策，接下來將進一步訂定相關準則，供各地方遵循。

談到防疫物資整備，蘇貞昌說，當全世界鬧口罩荒，價格貴得不得了的時候，台灣不但能持續增加生產，而且口罩還是全世界最便宜，盼民眾放心，且口罩產能四月初能再提高到1300萬片以上，隨著口罩穩定增加，會隨時滾動調整實名制口罩的配售機制，讓國人準備防疫物資能更便利、更方便。

備受各界關注的振興抵用券部分，經濟部長沈榮津受訪表示，振興抵用券發放有2個原則，一是疫情結束後再處理，二則是適用對象為餐飲、商圈、夜市、藝文活動，細節周四行政院會後定案；行政院發言人Kolas Yotaka指出，經濟部將在5日向院長報告政策方向與細節，預計10日前將原則送行政院簽核。