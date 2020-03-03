國民黨7日改選 朱立倫：黨內紛爭仍多、盼能改造與改革

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
新北市前市長朱立倫（左）今天出席雲林愛心敬老眼鏡記者會，他提到國民黨主席改選，一定要改革跟改造，不能只是改選。記者李京昇／攝影
新北市前市長朱立倫（左）今天出席雲林愛心敬老眼鏡記者會，他提到國民黨主席改選，一定要改革跟改造，不能只是改選。記者李京昇／攝影

國民黨主席3月7日將進行改選，新北市前市長朱立倫今天受訪說，國民黨現在紛紛擾擾還是比較多，希望改選是改革跟改造，不能只是改選。

朱立倫今天出席雲林敬老眼鏡記者會，有媒體問他最近勤走基層是否再為下一任黨主席鋪路，朱回說，對他來說台灣每個角落都值得學習，今天到雲林也會前往農家參訪、訪地方紳士等，他只是想多學習沒有任何特定目的，多交友、多學習，也感謝各界讓他有公務經驗，現在走訪各界是回饋。

針對黨內改選主席，朱立倫表示，社會對國民黨最期待的是改革跟改造，不只是改選而已，他也希望國民黨選舉乾乾淨淨，且是爭氣不是爭鬥，選後期盼全黨一致改革。

他說，總統立委大選後，大家看到黨內的改革較少，黨內紛爭較多，讓支持者們再次失望，所以大家要更努力改革、改造，他這段時間勤走基層，是希望結合各界力量，讓黨與社會、國際重新連結。

國民黨 朱立倫

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