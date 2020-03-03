挨韓粉告違選罷法 高雄綠議員：對罷韓熱度添柴火

從高雄市長選舉時就支持高雄市長韓國瑜的「杏仁哥」等人今天告高雄市議員邱俊憲、黃捷、何權峰涉違反選罷法及集會遊行法，3位議員覺得莫名其妙，也都認為這對韓國瑜反而不好。

邱俊憲說，尊重杏仁哥等人士的權利，但他不是罷韓的發起人，也沒有發什巧克力，被告涉違選罷法，實在覺得莫名其妙、很荒唐，相信高雄市民會看得很清楚，這樣的提告對韓國瑜不見得有幫助。

黃捷表示，韓市長從大選後就開始低調，也盡量避免回應媒體、減少失言，希望讓市民淡忘罷免事宜。可以理解韓粉們這時候護主心切，別無他法，只好在這種時候跳出來，但到處樹敵，只是在扯韓國瑜的後腿，正好提醒市民「罷韓」仍在進行，得趕快簽連署書。

她認為這樣提告只會為罷免行動增添柴火，讓熱度更高，火燒得更旺，對韓市長來說百害而無一利。

何權峰在臉書貼文表示，情人節當天，罷韓總部送給站路口議員一人一個巧克力，在場的人只知道是情人節應景活動，卻被放大解讀，甚至還有人對他們提出告訴，實在是莫名其妙!這些無理取鬧的人究竟是要幫韓國瑜脫罪，還是想轉移罷免市長連署火熱的焦點？