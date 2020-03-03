部會首長異地辦公 行政院：已在規劃 選定地點

新冠肺炎疫情持續延燒，若未能做好防護，恐癱瘓行政機關，行政院發言人Kolas Yotaka表示，評估疫情到一定的階段，中央疫情指揮中心和行政院都會做出相應的作為，未來不排除異地開會、部會首長異地辦公，目前在規劃準備，已選定特定地點，視疫情的發展調整。

新冠肺炎疫情未歇，甚至有多國官員遭感染，例如南韓國會副議長兼未來統合黨黨代表沈在哲，以及自由韓國黨國會議員郭尙道、全希卿，日前發現與確診病患接觸過，緊急接受病毒篩檢；伊朗一名任職於最高領袖顧問委員會的官員日前亦因肺炎病逝；而昨日法國更首度傳出瓦茲大區與上薩瓦大區兩名市長確診。

我國從中央到地方，政府部門防疫措施亦升級。目前，包括總統府、立法院、監察院等都要求進出人員量體溫，立法院甚至禁止非院內公務車進入，官員必須在院區外上下車。總統府發言人丁允恭表示，未來疫情若升溫，總統府相關人力調度考慮分區、分組辦公的因應模式。至於維安特勤人員，目前全部延後或取消出國旅遊。

其實過去在SARS期間，為避免行政運作受到影響，行政院即對所屬中央部會正副首長發出異地辦公令，例如當年經建會三位副主委當中，由時任副主委謝發達暫時遷往台北松江路經建會法協中心辦公。對此，Kolas表示，政院將視疫情情況評估，包括院內事務異地開會，甚至異地辦公令等，不排除相關規劃，並指出，「嚴格說來，已經在規劃，選定特定地點，已有準備，就視疫情的發展調整。」

而是否可以改以視訊會議的方式開會，行政院政委唐鳳辦公室表示，視訊開會一點都不特別，技術一直都在，就看怎麼應用，是很常見的事情。在加密的部分，唐鳳辦公室表示，這些行政院資安處就能處理相關業務。

至於院長與總統行程是否分流？Kolas表示，早在疫情之前，行政院與總統府就有協調兩邊行程，降低維安風險，避免同時出席活動，現在也持續溝通。

另外，民進黨立委鍾佳濱建議，總統與副總統當前行程應該盡可能分流，避免兩人同時出現。丁允恭表示，本來他們大部分行程就是各自規劃，只有比較特定的儀典，或是有其機能性或特別意義的場合，如最近的敞廳談話，總統才會邀請副總統一同出席。

丁允恭強調，未來會因應疫情變化、依照疫情指揮中心指引，進行不同階段的規劃，而目前總統也有完善的醫療團隊掌握健康狀況。