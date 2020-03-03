健保爭議 林靜儀：政府應有權強制停保

針對中國籍使用我國健保資源爭議，有立委提議修法，更有綠委有意提出「黃安條款」，欲限制長年旅居國外、未在台灣繳稅的國人使用健保。ㄏ

林靜儀今接受廣播節目訪問，被問及健保爭議，她指出，台灣健保不只有保險的精神，現也有社會福利的精神。大家現在所詬病的，無非是部分人士明明可以拿中華民國國籍，卻選擇其他國籍，但透過依親，以長期居留的身份得到健保的好處，卻可能又非長期住在台灣。

林靜儀表示，她在擔任立法委員時期即提出可以修改「健保法施行細則」第37條、第39條所規範的停保、復保條件。

她在受訪時表示，當前停保、復保，主要決定權都在個人身上，而不在國家，國家不能強制停保，但面對藝人黃安，或類似案例，政府應該要有部分權力，可以強制針對特定身份，或是非長期居住在台灣等，要求停保。

她指出，我國健保費相對便宜，很多人就不斷的繳，平時少少的繳費，在需要的時候才回國使用，一次就大錢可以用。她認為，強制的停保是必要的，同時復保的條件也必須嚴格一點。

台灣人長期住在國外，但因為有中華民國國籍，回台灣一落地立刻辦復保，就可以使用健保，對於台灣人有相對剝奪感。林靜儀認為，應該提高復保的門檻，例如回台後三到六個月才能復保，期間可以改以商業保險代替。

至於針對新冠肺炎疫情，台灣恐爆發院區感染，林靜儀說，醫院一般來說已採分艙分流，護理師都在固定樓層，若某樓層爆發確診案例，封住該樓即可，但風險在於醫院有每層樓都跑的傳送人員與清潔人員，這樣的流動人力是醫院未來應該注意、防護的地方，以防醫院大規模傳染。